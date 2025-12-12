Galatasaray'ın Antalyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, tedavileri devam eden Uğurcan Çakır, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Mario Lemina, kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın Antalyaspor maçının kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay.