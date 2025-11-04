Haberler

Galatasaray'ın Ajax Maçı Kamp Kadrosu Belli Oldu


Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Ajax ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Kadroda sakatlığı bulunan oyuncular yer almazken, Wilfred Singo takıma dahil edildi.



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında deplasmanda Hollanda ekibi Ajax ile karşılaşacak. Johan Cruijff Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı ekibin kamp kadrosu belli oldu. Kadroda sakatlıkları bulunan Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan yer almazken, Wilfred Singo kafileye dahil edildi.

Sarı-kırmızılı ekibin Ajax maçı kamp kadrosu şu şekilde:

"Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
