Galatasaray'ın 5 Yıldızlı Forması Manneken Pis Heykelinde

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Futbol Takımı'nın 25. şampiyonluğunu simgeleyen 5 yıldızlı özel forması, Belçika'nın Brüksel kentindeki Manneken Pis heykeline giydirilecek. Etkinlik, 24 Haziran'da Grand Place Meydanı'nda kutlanacak.

Galatasaray Futbol Takımı'nın 5 yıldızlı özel forması, Belçika'nın başkenti Brüksel'in simgelerinden Manneken Pis heykelini süsleyecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı futbol takımının 25. şampiyonluğunu simgeleyen 5 yıldızlı özel forma, Brüksel'in 406 yıllık ikonik simgesi Manneken Pis heykeline giydirilecek.

Belçika'nın kültürel miraslarından biri olan ve bugüne dek 1100'den fazla kıyafet giyen Manneken Pis heykelinin yeni kostümü, Galatasaray'ın 5 yıldızlı forması olacak. Heykel, daha önce sadece Brüksel'in yerel futbol takımı Anderlecht'in formasını giymişti. Galatasaray ile Manneken Pis'in tarihinde ilk kez bir Türk takımı forması yer alacak.

Belçika Galatasaraylı Taraftarlar Derneğinin girişimleriyle düzenlenen kutlama, 24 Haziran Salı günü TSİ 15.00'te, Brüksel'in merkezi Grand Place Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Etkinliğe Brüksel Bölge Hükümeti Başkanı Rudi Vervoort ve Brüksel Büyükşehir Belediye Başkanı Philippe Close da katılım sağlayacak.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor

Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konu: Akaryakıt fiyatları! Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
İslam ülkesi, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi

İslam ülkesi, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu

Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu
Nereden nereye! Galatasaray'ın eski yıldızı 2. Lig takımına imza attı

Nereden nereye! Galatasaray'ın eski yıldızı 2. Lig takımına imza attı
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.