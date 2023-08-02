Galatasaray'ın 3. turdaki muhtemel rakibi belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Zalgiris ile karşılaşacak Galatasaray, rakibini elemesi durumunda 3. turda Olimpija Ljubljana ile eşleşecek.
Uefa Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş maçında Zalgiris ile karşılaşacak Galatasaray, rakibini elemesi durumunda 3'üncü turda Olimpija Ljubljana ile eşleşecek.
Slovenya ekibi, 2'nci turda karşılaştığı Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i 1-1'lik ilk maçın ardından sahasında 2-1'lik skorla geçerek adını üst tura yazdırdı. Olimpija Ljubljana'ya turu getiren gol 90+2'nci dakikada geldi. Ludogorets ise 90+12'nci dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.Sarı-kırmızılılar, rövanş maçında yarın sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i elemesi durumunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile play-off turuna kalabilmek için mücadele edecek.
Galatasaray, deplasmandaki ilk maçta rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor