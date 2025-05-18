Galatasaray'ın 25. Şampiyonluğu Kocaeli'nde Coşkuyla Kutlandı

Galatasaray'ın 25. Şampiyonluğu Kocaeli'nde Coşkuyla Kutlandı
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Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de kazandığı 25. şampiyonluk, Kocaeli'nde Fenerbahçeli taraftarların da katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Kutlamalarda her yaştan taraftar coşku içinde eğlendi ve takımına teşekkür eden Galatasaray taraftarları, Avrupa'da da başarı hedeflediklerini ifade etti.

Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu Kocaeli'nde renkli görüntülere sahne oldu. Fenerbahçeli taraftarlar kutlamalara katılarak, Galatasaraylı taraftarlara destek verdi.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Kocaeli'de taraftarlar sokağa döküldü. Takımlarının şampiyonluğunu büyük bir sevinç ve coşku içerisinde kutlayan sarı-kırmızılı taraftarları bazı Fenerbahçeli taraftarlar da yalnız bırakmadı. Fenerbahçe forması ile kutlamalara katılan Fenerbahçeli taraftarlar, araçların camlarına çıkarak eğlenceye ortak oldular. Kutlamalar sırasında bazı Galatasaraylı taraftarlar da, Fenerbahçeli taraftarları teselli etti.

Saatler süren kutlamalarda 7den 70'e tüm taraftarlar saatler süren kutlamalarda kimi zaman halay çekti kimi zaman ise bayraklarla marş söyledi.

Kutlamalara katılan Galatasaray taraftarı Seydi Palat yaşadığı sevinci aktardı.

Takımına teşekkür ederek söze başlayan Palat, "Bu coşkuyu tüm Türkiye'de bize yaşatan takımımıza, oyuncularımıza, bütün hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'de ve Avrupa'da her zaman için ilkleri yaşatandır Galatasaray. Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray. Nesilden nesile, kuşaktan kuşağa, daha da büyük başarılara Galatasaray'la birlikte devam diyoruz. Ama sadece ligdeki şampiyonluk değil, bundan sonraki zaman içerisinde Avrupa'da başarısını istiyoruz. Çünkü bizim hedefimiz her zaman için Avrupa. Avrupa'da başarı istiyoruz Okan Hoca'dan. Tüm aile Galatasaraylıyız. Sadece tüm aile olarak değil, bütün çevremizdeki kuşaklarımız, çocuklarımız, akrabalarımız, bütün hepsini nesilden nesile Galatasaray'la yapıyoruz. Zaten iki sezondur Icardi ile birlikte, bütün çocuklar Galatasaraylı olmaktalar bu sene Osimhem ile birlikte devam ediyor. Biz de aynı şekilde çabalarımızla tüm kuşakları Galatasaray'la yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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