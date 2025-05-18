Galatasaray'ın 25. Şampiyonluğu Ankara'da Coşku ile Kutlandı

Galatasaray'ın 25. Şampiyonluğu Ankara'da Coşku ile Kutlandı
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Süper Lig 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Ankara'da büyük bir kutlama gerçekleştirdi. Yüzlerce taraftar, marşlar ve havai fişekler eşliğinde zaferini kutladı.

SÜPER Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın zaferi, Ankara'da sarı-kırmızılı taraftarların büyük coşkusuyla kutlandı.

Galatasaray'ın 25'inci şampiyonluğunu ilan etmesinden ardından, Ankara'da yüzlerce taraftar sokağa döküldü. Özellikle Çankaya ilçesinde bulunan Güvenpark ve çevresi, kutlamaların merkezi haline geldi. Bazı taraftarların yanlarında getirdikleri meşaleleri yakması ve havai fişekleri fırlatması kutlamalarda renkli görüntülerin yaşanmasını sağladı. Araç konvoylarıyla da şehir turu atan Galatasaraylılar, marşlar ve tezahüratlar eşliğinde takımlarının 25'inci şampiyonluğunu kutladı. Polis ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Diğer yandan kutlamalar nedeniyle Kızılay Meydanı'nda Atatürk, Gazi Mustafa Kemal ve Ziya Gökalp bulvarları üzerinde zaman zaman trafikte yoğunluk yaşandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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