Galatasaray'ın 25 Maçlık Yenilmezlik Serisi Sona Erdi
Galatasaray, Beşiktaş'a 2-1 yenilerek Trendyol Süper Lig'deki deplasmandaki 25 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti.
Galatasaray'ın, Beşiktaş mağlubiyetiyle Trendyol Süper Lig'de deplasmandaki 25 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda mücadele ettiği Beşiktaş'a 2-1'lik skorla yenildi. Sarı-kırmızılıların böylece ligdeki deplasmandaki yenilmezlik serisi de bitti. Cimbom dış sahada en son 11 Kasım 2023 tarihinde Hatayspor'a 2-1'lik skorla kaybetmiş, daha sonraki 25 müsabakada 21 kez kazanırken, 4 defa da berabere kalmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor