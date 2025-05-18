Galatasaray'ın 25'inci Şampiyonluğu Hatay'da Coşkuyla Kutlandı

GALATASARAY taraftarları, Hatay'da 25'inci şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğu, Hatay'daki taraftarlarınca da coşkuyla kutlandı. Galatasaraylı taraftarlar, maçın bitiş düdüğünün ardından sokaklara döküldü. Araç konvoyları, meşaleler ve tezahüratlarla geceyi bayrama çeviren Galatasaraylılar, ellerinde bayraklarla şehir turu attı. Kentin birçok noktasında kutlamalar düzenlendi. Kutlamalar sırasında polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, kutlamalar olaysız şekilde devam etti.