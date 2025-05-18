Galatasaray'ın 25'inci Şampiyonluğu Hatay'da Coşkuyla Kutlandı

Galatasaray'ın 25'inci Şampiyonluğu Hatay'da Coşkuyla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek Süper Lig'de 25'inci şampiyonluğunu ilan etti. Hatay'daki taraftarlar, kutlamalarla şampiyonluğu coşkuyla karşıladı.

GALATASARAY taraftarları, Hatay'da 25'inci şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğu, Hatay'daki taraftarlarınca da coşkuyla kutlandı. Galatasaraylı taraftarlar, maçın bitiş düdüğünün ardından sokaklara döküldü. Araç konvoyları, meşaleler ve tezahüratlarla geceyi bayrama çeviren Galatasaraylılar, ellerinde bayraklarla şehir turu attı. Kentin birçok noktasında kutlamalar düzenlendi. Kutlamalar sırasında polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, kutlamalar olaysız şekilde devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var

İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama
Mauro Icardi'den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia

Icardi'den 5. yıldız sonrası çok konuşulacak ilk açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Arka Sokaklar'a 11 sene sonra döndü

Arka Sokaklar'ın psikopat karakteri geri döndü
İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet, gözyaşları içinde Erdoğan'dan yardım istedi: Lütfen bana destek olun

İsrail asıllı Türk şarkıcı, ağlayarak Erdoğan'dan yardım istedi
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

Skandal sözleri için harekete geçildi! İşte istenen ceza
Galatasaraylı futbolculardan şampiyonluk sonrası ilk sözler: 16 aylık kızımın 3. şampiyonluğu

Bu açıklamalar gündem oldu: 16 aylık kızımın 3. şampiyonluğu
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular

Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi

Özel'i karşısında gören kadın telefona sarıldı: Ne haber iyi misin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.