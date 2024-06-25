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Galatasaray'ın 24. şampiyonluk kupası Siirt'te taraftarla buluştu

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Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunda mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın 24. şampiyonluk kupası, Siirt'te taraftarla buluştu. Sarı-kırmızılılar, Siirt Galatasaray Taraflarlar Derneğinin bir otelde düzenlediği şampiyonluk gecesinde bir araya gelerek, yoğun ilgi gösterdikleri şampiyonluk kupasıyla fotoğraf çektirdi.

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonunda mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın 24. şampiyonluk kupası, Siirt'te taraftarla buluştu.

Sarı-kırmızılılar, Siirt Galatasaray Taraflarlar Derneğinin bir otelde düzenlediği şampiyonluk gecesinde bir araya gelerek, yoğun ilgi gösterdikleri şampiyonluk kupasıyla fotoğraf çektirdi.

Doğu ve Güneydoğu Galatasaray Taraftarları Derneği Başkanı Nusret Özdemir, AA muhabirine, her yıl bölgeye bu tür güzellikleri yaşatmayı istediklerini söyledi.

Mauro Icardi'nin Galatasaray'a gelişiyle yeni neslin takıma daha da ilgi gösterdiğini belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Galatasaray taraftarı her geçen gün daha da artıyor. Galatasaray şampiyon olduğu zaman tabii ki Siirt'te, Şırnak'ta, Batman'da ve Türkiye'nin her yerinde şampiyonluklar kutlandı. Özellikle Siirt'te kutlanması çok hoşumuza gitti. Siirt'te büyük bir coşku vardı, bunu gördük. Allah'ın izniyle bu devam edecek."

Bu kupanın ilk kez Siirt'teki taraftarlarla buluştuğunu kaydeden Özdemir, kupanın Türkiye'nin birçok yerine götürüleceğini aktardı.

Özdemir, "Galatasaray önümüzdeki sezon da Allah'ın izniyle şampiyon olacak." dedi.

Siirt Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Yavuz Sezgin de "Gelecek yıl da şampiyon olduğumuzda inşallah kulüp başkanımız Dursun Özbek'in de katılımıyla 25. şampiyonluk kupasını yine Siirt'te göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Taraftarlardan Halit Erdoğan ise ilk kez Galatasaray'ın bir şampiyonluk kupasına bu kadar yakın olduğunu dile getirdi.

Bugünün kendisi için unutulmaz bir gün olduğunu dile getiren Erdoğan, "Çocuklar gibi mutluyum. Heyecanımız, futbolcunun kupayı kaldırdığında gözlerindeki o heyecan gibi. Biz de Siirt'te aynı heyecanı yaşadık." dedi.

Program, taraftarların kutlamalarıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

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