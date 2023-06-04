Galatasaray'ın 23. şampiyonluğu Kahramanmaraş'ta coşkuyla kutlandı

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray'ın şampiyonluğu Kahramanmaraş'ta taraftarlar tarafından coşkuyla kutlandı. Konvoylar ve şampiyonluk kutlamaları kameralara yansıdı.

Kahramanmaraş'ta Galatasaray'ın hem 23. şampiyonluğu hem de Fenerbahçe karşısında alınan 3-0'lık galibiyet coşkuyla kutlandı.

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Süper Lig'de 23. kez zafere ulaşan ve aynı zamanda derbi maçında alınan galibiyet sonrası Kahramanmaraş'ta taraftarlar sokaklara akın etti. Şehrin caddelerinde oluşturulan konvoylar ve şampiyonluk kutlamaları kameralara yansıdı. Ellerinde sarı-kırmızı bayraklar ve meşaleler ile sokağa çıkan yüzlerce taraftar şampiyonluğun tadını doyasıya çıkardı.

Şampiyonluk kutlamalarına ezeli rakibi Fenerbahçe'ye gönül veren arkadaşları ile çıkan Mustafa Esenceli, "23. şampiyonluğumuz tüm Galatasaray camiasına kutlu olsun. Fenerbahçeli arkadaşlarımı da aldık bu şampiyonluğu beraber kutluyoruz" dedi. Taraftarlardan Ercan Yiğiter ise, "Galatasaray'ın yaşattığı mutluluk için teşekkür ederim. Depremde aşırı derecede etkilendik ve bir nebze de olsun insanlarımız Galatasaray'ın şampiyonluğu ile mutluluk yaşıyor. Galatasaray'a gelecek sezon Avrupa kupalarında başarılar dilerim. Güzel günler görürüz Kahramanmaraş ve Türkiye'miz" diye konuştu.

Bir diğer sarı-kırmızılı taraftar Erhan Ceyhan ise "Bu yıl yine şampiyon olduk. Sevinçliyiz. Hem Kadıköy'de hem de Nef Stadı'nda Fenerbahçe'ye 3 tane gol attık. Şampiyon Cimbom" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ