Galatasaray'ın 2025-2026 Sezonu Kadrosu Açıklandı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonun ilk maçları öncesinde Türkiye Futbol Federasyonuna kadro bildiriminde bulundu.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarı-kırmızılılarda Kolombiyalı Carlos Cuesta, Danimarkalı Victor Nelsson ile Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Rennes ile transfer görüşmelerinde bulunan Polonyalı Przemyslaw Frankowski, bildirilen kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın bildirdiği kadroda şu isimler bulunuyor:

Günay Güvenç, Batuhan Şen, Jankat Yılmaz, Cem Efe Eroğlu, Arda Yılmaz, Davinson Sanchez, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Eren Kaya, Eren Elmalı, Derrick Köhn, Elias Jelert, Lucas Torreira, Mario Lemina, Efe Akman, Ege Araç, Gabriel Sara, Berat Yılmaz, Berkan Kutlu, Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz, Ahmed Kutucu, Roland Sallai, Yunus Akgün, Leroy Sane, Nicolo Zaniolo, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz, Mustafa Duru, Alvaro Morata, Mauro Icardi, Victor Osimhen