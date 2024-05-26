Galatasaray'ın 2023-2024 Sezonunda Şampiyonluğu Coşturdu

Galatasaray'ın 2023-2024 sezonunu şampiyonlukla tamamlaması Erzurum'daki taraftarlarını coşturdu.

Trendyol Süper Lig'de son hafta karşılaşmasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray 24'ncü şampiyonluğunu kazandı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte kent merkezinde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar meşaleler yakarak şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı.

Bu arada kutlamalara katılan bir taraftarın yol ortasına arabasını bırakarak gitmesi polise zor anlar yaşattı. Kutlamalara katılan araçlar yol ortasında bırakılan otomobil dolayısıyla konvoyda sıkıştı. Bir süre otomobil çevresinde bekleyen trafik ekipleri vatandaşların yardımıyla kapısı açık otomobili yoldan çekti. - ERZURUM