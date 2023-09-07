Galatasaray'ın 1959 öncesi şampiyonluklar için itirazı reddedildi

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, 1959 öncesi şampiyonluklar için kurulan komisyonla ilgili Galatasaray'ın yaptığı itirazı reddetti.

TFF Tahkim Kurulu'nun, bugün yapılan toplantı sonrası aldığı kararlar şu şekilde:

" Galatasaray'ın, TFF Yönetim Kurulu'nun 14.07.2023 tarihli kararına itirazı incelendi. Kurulumuz'un 31.08.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; Fenerbahçe tarafından TFF Yönetim Kurulu'na yapılan başvuru üzerine araştırma komisyonu kurulmasına dair tesis edilen kararın işin esasını sonuçlandıracak nitelikte olmadığı anlaşıldığından, bu aşama itibariyle itiraz başvurusunun reddine, oybirliği ile,

Galatasaray'ın ve başkanı Dursun Aydın Özbek'in, PFDK'nın 24.08.2023 tarih ve E.2023-2024/17 - K.2023-2024/37 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 07.09.2023 Perşembe günü saat 14: 30'da icra edilen duruşmada Galatasaray ve Dursun Aydın Özbek'in vekili Av. Can Natan, Av. Selçuk Uysal ile Av. Mehmet Sayın'ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray'ın, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İhtar cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Galatasaray'ın, belgelerin haksız kullanımı nedeniyle FDT'nin 47/2. maddesi uyarınca 195.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Galatasaray'ın, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün 106, 107 ve 205 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Galatasaray'ın, 20.08.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. maddesi uyarınca verilen 400 bin TL para cezasının, FDT'nin 13. maddesi uyarınca takdiren 1/2 oranında indirim yapılarak sonuç cezanın 200 bin TL para cezası biçiminde düzeltilmesine, bir kısım üyelerin sübuta yönelik karşı oyuyla, oyçokluğu ile,

Galatasaray başkanı Dursun Aydın Özbek'in, 20.08.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/2. maddesi uyarınca verilen 400 bin TL para cezasının, FDT'nin 13. maddesi uyarınca takdiren 1/2 oranında indirim yapılarak sonuç cezanın 200 bin TL para cezası biçiminde düzeltilmesine, bir kısım üyelerin sübuta yönelik karşı oyuyla, oyçokluğu ile,

Trabzonspor ve başkanı Ertuğrul Doğan'ın, PFDK'nın 24.08.2023 tarih ve E.2023-2024/17 - K.2023-2024/38 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Trabzonspor taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/8. maddesi uyarınca 520.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Trabzonspor'un, 20.08.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. maddesi uyarınca verilen 400 bin TL para cezasının, FDT'nin 13. maddesi uyarınca takdiren 1/2 oranında indirim yapılarak sonuç cezanın 200 bin TL para cezası biçiminde düzeltilmesine, sübuta yönelik karşı oyla, oyçokluğu ile,

Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan'ın, 20.08.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/2. maddeleri uyarınca verilen 400 bin TL para cezasının FDT'nin 13. maddesi uyarınca takdiren 1/2 oranında indirim yapılarak sonuç cezanın 200 bin TL para cezası biçiminde düzeltilmesine, sübuta yönelik karşı oyla, oyçokluğu ile,

Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi ve idarecisi Engin Baltacı'nın, PFDK'nın 24.08.2023 tarih ve E.2023-2024/19 - K.2023-2024/30 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 07.09.2023 Perşembe günü saat 15: 00'te icra edilen duruşmada Beşiktaş'ın vekilleri Av. Enes Şimşek ve Av. Alp Tolga Arcan'ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

Beşiktaş'ın, 21.08.2023 tarihinde kulüp resmi twitter ve youtube hesabından paylaşımda yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. maddesi uyarınca 400 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 21.08.2023 tarihinde Kulüp resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/2. maddeleri uyarınca 400 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Beşiktaş idarecisi Engin Baltacı'nın müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu beyanlarında yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/2. maddeleri uyarınca 400 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Fenerbahçe'nin, PFDK'nın 24.08.2023 tarih ve E.2023-2024/1 - K.2023-2024/31 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe'nin, basın toplantıları sırasında kullanılacak röportaj panolarında kulüp logosunun talimatlara aykırı kullanılmasından dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 9/7. Maddesi uyarıncaİhtar cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Fenerbahçe'nin, müsabaka öncesi ısınan futbolcuların sportif ekipmanında ve seremoniye katılan refakatçi çocukların forma setlerinde şampiyonluk yıldızı kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İhtar cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Kasımpaşa idarecisi Serkan Reçber ile ilgili PFDK'nın 31.08.2023 tarih ve E.2023-2024/30 - K.2023-2024/51 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Kasımpaşa idarecisi Serkan Reçber'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 117 bin TL para cezasının, FDT'nin 13. maddesi uyarınca takdiren 1/3 oranında indirim yapılması gerektiği kanaati ile sonuç cezanın 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 78 bin TL para cezası biçiminde düzeltilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir." - İSTANBUL