Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı Bedelsiz Transfer Etti

Galatasaray, Manchester City ile anlaşarak deneyimli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ı bedelsiz transfer etti. Futbolcu ile 2026/2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı.

GALATASARAY, deneyimli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ı transfer etti. Sarı-kırmızılı kulüp, futbolcunun bedelsiz transferi konusunda Manchester City ile anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu İlkay Gündoğan'ın bedelsiz transferi konusunda Manchester City Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcu ile 2026/2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır. 2025-2026 sezonu için net 4,500,000 Euro, 2026-2027 sezonu için net 4,500,000 Euro sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

