Galatasaray ile Trabzonspor Kritik Maç İçin Hazır

Güncelleme:
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Trabzonspor taraftarları saat 17.30'da stada girmeye başladı.

SÜPER Lig'in 11'inci haftasında Galatasaray ile Trabzonspor bu akşam 20.00'de RAMS Park'ta mücadele edecek.

Ligin zirvesini yakından ilgilendiren kritik karşılaşma için Trabzonspor taraftarları stada 17.30'da giriş yaptı. Çoğunluğu güvenlik kordonu altında topluca stada getirilen Bordo-Mavili yaklaşık 2 bin taraftar arasında kendi imkanları ile gelenler olduğu gibi metroyu kullanarak gelenler de oldu. Trabzonsporlu taraftarlar deplasman tribününde yerlerini alıp maç saatini beklemeye başladılar.

