Galatasaray ile Mondihome Kayserispor Süper Lig'de Karşı Karşıya

Galatasaray ile Mondihome Kayserispor, Süper Lig'de yarın 55. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray 33 galibiyet alırken, Kayserispor 5 galibiyet aldı. Toplamda 120 gol atan Galatasaray'a, Kayserispor 44 golle yanıt verebildi. İki takım arasında en gollü maç ise 1985-1986 sezonunda oynandı.