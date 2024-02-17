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Galatasaray ile MKE Ankaragücü Süper Lig'de Karşı Karşıya

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Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın 104. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın galibiyet sayısında büyük bir üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaray ile Mke Ankaragücü, Süper Lig'de yarın 104. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan 103 lig maçında Galatasaray'ın galibiyet sayısında 65'e 19 gibi büyük bir üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 19 maçta ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın ligde attığı 214 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 90 golle karşılık verebildi.

Ankara'daki maçlar

Galatasaray ile Mke Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 51 kez karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, başkentteki maçlarda MKE Ankaragücü karşısında 25 galibiyet aldı. MKE Ankaragücü kendi sahasında Galatasaray'a karşı 15 galibiyet elde etti. Taraflar arasında Ankara'da oynanan 11 maç ise berabere bitti.

Söz konusu 51 maçta Galatasaray'ın 83 golüne, MKE Ankaragücü 53 golle karşılık verdi.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.

Kaynak: AA / Spor

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