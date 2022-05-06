Galatasaray ile Medipol Başakşehir 28. randevuda - Haberler

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Galatasaray ile Medipol Başakşehir 28. randevuda

AA - Ercan Çakar - Spor
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Galatasaray ile Medipol Başakşehir 28. randevuda

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de yarın 28. kez karşı karşıya gelecek.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de yarın 28. kez karşı karşıya gelecek.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 27 maçtan 13'ünü Galatasaray, 7'sini Medipol Başakşehir kazandı, 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 44 golüne, Medipol Başakşehir 36 golle cevap verdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.

Başakşehir'in ev sahibi olduğu maçlar

Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan 13 lig maçında Galatasaray 6, turuncu-lacivertli ekip ise 5 kez galip geldi. Taraflar iki müsabakada ise berabere kaldı.

Sekizi Başakşehir Fatih Terim, 5'i Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçlarda ev sahibi ekip 21, konuk Galatasaray 16 gol attı.

AA / Ercan Çakar - Spor

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Başakşehir, Spor, Haberler

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