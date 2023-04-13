Galatasaray ile Kayserispor 54. randevuda

Galatasaray ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de yarın 54. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig'de yarın 54. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 53 müsabakada Galatasaray 32, Kayserispor 5 galibiyet aldı, 16 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabette Galatasaray'ın toplam 114 golüne, Kayserispor 44 golle yanıt verebildi.

İstanbul'daki maçlar

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 26 lig maçının 20'sini kazandı, 4 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı.

İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 73 gol atıp, kalesinde 19 gol gördü.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, 2021-2022 sezonunda Kayseri'de oynanan maçta 3-0'lık skorla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 52 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.