Galatasaray ile Gaziantep FK Süper Lig'de karşı karşıya geliyor

Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 4. haftasında yarın yapacakları maçla 9. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray, daha önceki 8 maçta 6 galibiyet alırken, Gaziantep FK ise bir galibiyet elde etti. İki takım arasındaki mücadelelerde toplamda 18 gol atıldı.

Galatasaray ile Gaziantep Fk, Süper Lig'in 4. haftasında yarın yapacakları maçla 9. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de beşinci sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi ile daha önce 8 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda biri hükmen olmak üzere 6 galibiyet aldı.

İki takım arasındaki bir maç beraberlikle sonuçlanırken, bir müsabakayı ise Gaziantep FK kazandı.

Söz konusu mücadelelerde 3'ü hükmenden olmak üzere 18 gol atan "Cimbom" kalesinde 9 gol gördü.

Gaziantep'teki maçlarda da üstün

Galatasaray, rakibiyle deplasmanda yaptığı maçlarda da üstünlük kurdu.

Gaziantep'te 3 Süper Lig maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, bir maçı da hükmen kazandı.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu mücadelelerde 3'ü hükmenden olmak üzere 8 gol atarken kalesinde 4 gole engel olamadı.