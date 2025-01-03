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Galatasaray ile Fenerbahçe Kadınlar Basketbol Derbisinde Karşılaşıyor

Galatasaray ile Fenerbahçe Kadınlar Basketbol Derbisinde Karşılaşıyor
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray, yarın saat 18.00'de lider Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Fenerbahçe, ligdeki 12 maçın tamamını kazanarak lider konumdaki takım olurken, Galatasaray ise 11 galibiyetle ikinci sıradadır.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Bu hafta Galatasaray yarın saat 18.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fenerbahçe ile mücadele edecek. Ligde sarı-lacivertliler oynadığı 12 karşılaşmadan da galip ayrıldı ve liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ise 11 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısında Ataşehir'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 82-73'lük skorla kazanmıştı.

İstatistiklerle iki takım

Bu sezon ligde Fenerbahçe 80.3 sayı, 30.7 ribaund ve 24.2 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Galatasaray ise 76.8 sayı, 37.3 ribaund ve 21.6 asist ortalamalarıyla oynuyor. Sarı-lacivertlilerde Emma Meesseman 17.0 sayı ortalamasıyla takımını sırtlarken, sarı-kırmızılılarda da Brianna Fraser 17.5 sayı ortalamasıyla oynayarak katkıda bulunuyor.

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Kerem Baki, Turgut Işık ve Mehmet Burak Anlatıcı hakem 3'lüsü yönetecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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