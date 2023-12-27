Galatasaray ile Fenerbahçe 2023 Turkcell Süper Kupa'da Karşı Karşıya Gelecek
Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa'da Suudi Arabistan'da karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan Süper Kupa maçlarında Galatasaray 2, Fenerbahçe ise 1 kez galip geldi.
Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'da bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 2, sarı-lacivertliler 1 kez kazandı.
2023 Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe, 29 Aralık Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ezeli rakipler, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla tekrar başlayan organizasyonda bugüne kadar 3 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 2, sarı-lacivertliler de 1 kez kazandı. İki takım, Süper Kupa'da en son 25 Ağustos 2014 tarihinde karşılaştı. Ayrıca Aslan ile Kanarya, Süper Kupa'da ilk kez yurt dışında rakip olacak.
Süper Kupa'yı Galatasaray 6 kez müzesine götürürken, Fenerbahçe de 3 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bugüne kadar Süper Kupa'da oynadığı maçlar şöyle:
12.08.2012
Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 2 (Erzurum)
11.08.2013
Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0 (Kayseri)
25.08.2014
Fenerbahçe 0 - Galatasaray: 0 (Penaltılarla 3-2) (Manisa) - İSTANBUL