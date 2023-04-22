Galatasaray ile Fatih Karagümrük 18. karşı karşıya gelecek

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de yarın 18. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de yarın 18. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, ligde daha önce 17 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 11 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Dört mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Rekabette Galatasaray 32 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 13 golle karşılık verdi.

Galatasaray'ın ev sahibi olduğu maçlar

Galatasaray, daha önce ev sahibi olduğu maçlarda Fatih Karagümrük'e yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile sahasında oynadığı 8 karşılaşmanın 6'sını kazanırken, ikisinde berabere kaldı.

Galatasaray bu maçlarda 12 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı.

Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 2-1 ve 1-0'lık skorla elde etti.