Galatasaray ile Fatih Karagümrük 16. randevuda - Haberler

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Galatasaray ile Fatih Karagümrük 16. randevuda

AA - Ercan Çakar - Spor
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Galatasaray ile Fatih Karagümrük 16. randevuda

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de yarın 16. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de yarın 16. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, ligde daha önce 15 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 9 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Dört mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Rekabette Galatasaray 28 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 13 golle karşılık verdi.

Galatasaray'ın ev sahibi olduğu maçlar

Galatasaray, daha önce ev sahibi olduğu maçlarda Fatih Karagümrük'e yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, rakibi ile sahasında oynadığı 7 karşılaşmanın 5'ini kazanırken, ikisinde berabere kaldı.

Galatasaray bu maçlarda 10 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 4 gol gördü.

En farklı skorlar

Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı.

Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 2-1 ve 1-0'lık skorla elde etti.

AA / Ercan Çakar - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Galatasaray, Spor, Haberler

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