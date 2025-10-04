Haberler

Galatasaray ile Beşiktaş Taraftarları Maç Öncesi Heyecan Dolu Anlar Yaşadı

Galatasaray ile Beşiktaş Taraftarları Maç Öncesi Heyecan Dolu Anlar Yaşadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan maç öncesinde Bartın'daki taraftarlar, polis güvenliği altında sevinç gösterileri yaptı ve kafelere yürüyüş gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig'de oynanan Galatasaray- Beşiktaş maçı öncesi her iki takımın taraftarları büyük heyecan yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Galatasaray- Beşiktaş maçının başlama düdüğü öncesinde Bartın'daki iki takımın taraftarları sevinç gösterilerinde bulundu. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Galatasaray taraftarları ile Arap Cami önündeki parkta toplanan Beşiktaş taraftarları, polis ekiplerin nezaretinde hareket etti. Her iki takım taraftarları, meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde maçı izleyecekleri kafelere doğru yürüdü.

Öte yandan polis ekipleri, istenmeyen olayların yaşanmaması için kentteki maç izlenen kafelerin çevresinde yoğun güvenlik tedbiri aldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Nefesleri kesen derbide her şey var, kazanan yok

Nefesleri kesen derbide her şey var, kazanan yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resepsiyondaki fotoğraf karesine ilişkin bir açıklama da Fatih Erbakan'dan geldi

Bombayı diğer liderlerin kucağına bıraktı: Biz çıktık onlar oturdu
Kardeşini dövüp üzerine kaynar su döken ağabey ve babası tutuklandı

Gözaltına alınan cani ağabey ve baba için gereken yapıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.