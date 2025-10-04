Galatasaray ile Beşiktaş Taraftarları Maç Öncesi Heyecan Dolu Anlar Yaşadı

Trendyol Süper Lig'de oynanan Galatasaray- Beşiktaş maçı öncesi her iki takımın taraftarları büyük heyecan yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Galatasaray- Beşiktaş maçının başlama düdüğü öncesinde Bartın'daki iki takımın taraftarları sevinç gösterilerinde bulundu. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Galatasaray taraftarları ile Arap Cami önündeki parkta toplanan Beşiktaş taraftarları, polis ekiplerin nezaretinde hareket etti. Her iki takım taraftarları, meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde maçı izleyecekleri kafelere doğru yürüdü.

Öte yandan polis ekipleri, istenmeyen olayların yaşanmaması için kentteki maç izlenen kafelerin çevresinde yoğun güvenlik tedbiri aldı. - BARTIN