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Atilla Karaoğlan, 2024 Turkcell Süper Kupa maçını yönetecek

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Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan 2024 Turkcell Süper Kupa müsabakasını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşma 3 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak 2024 Turkcell Süper Kupa müsabakasını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

2023-2024 sezonu Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile 2023-2024 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş arasında oynanacak olan 2024 Turkcell Süper Kupa maçının hakemleri belli oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 3 Ağustos Cumartesi günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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