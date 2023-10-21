Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbinin ilk 11'leri açıklandı. Galatasaray'ın ilk 11'inde Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kaan Ayhan, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha ve Icardi yer alacakken, Beşiktaş'ın ilk 11'inde ise Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Zaynutdinov, Tayfur Bingöl, Hadziahmetovic, Gedson, Ghezzal, Rashica ve Aboubakar forma giyecek.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin ilk 11'leri belli oldu

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbinin ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı RAMS Park'ta konuk edecek. Saat 19: 00'da başlayacak ve Halil Umut Meler'in düdük çalacağı maçta 11'ler belli oldu.

Galatasaray sahaya, " Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kaan Ayhan, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi" ilk 11'iyle çıkacak.

Beşiktaş ise "Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Zaynutdinov, Tayfur Bingöl, Hadziahmetovic, Gedson, Ghezzal, Rashica, Aboubakar" kadrosuyla sahada yer alacak.