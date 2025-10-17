Haberler

Galatasaray ile Başakşehir 35. Kez Karşılaşacak

Galatasaray ile Başakşehir, yarın Süper Lig'de 35. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 34 maçta Galatasaray 19, Başakşehir 7 galibiyet elde etti. Son 6 maçta Galatasaray'ın galip geldiği rekabette iki takım arasında ilginç istatistikler dikkat çekiyor.

Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'de yarın 35. kez karşı karşıya gelecek.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-08 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 34 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 7'sini turuncu-lacivertliler kazandı. Karşılaşmaların 8'i beraberlikle sonuçlandı.

Rebakke Galatasaray'ın 60 golüne, RAMS Başakşehir 38 golle cevap verdi.

Başakşehir'in ev sahibi olduğu maçlar

RAMS Başakşehir'in sahasındaki maçlarda Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.

Ligde iki takım arasında 12'si Başakşehir Fatih Terim, 5'i Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan 17 maçta sarı-kırmızılılar 9, turuncu-lacivertli ekip ise 5 kez galip geldi. Taraflar 3 müsabakada berabere kaldı.

Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 27, ev sahibi ekip ise 23 gol attı. İki takım arasında geçen sezon Başakşehir'in ev sahipliğindeki maçı sarı-kırmızılılar, 2-1 kazandı.

Son 6 lig maçında Galatasaray galip

Sarı-kırmızılı ekip, turuncu-lacivertliler karşısında son 6 Süper Lig maçından galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, 2022-23 sezonuyla başlayan süreçte rakibiyle 6 kez karşılaştı. Söz konusu maçların hepsini kazanan "Cimbom", bu karşılaşmalarda rakibinin filelerini 16 kez havalandırırken sadece 2 gol yedi.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2022-23 sezonunun ilk yarısında deplasmandaki maçta 7-0'lık sonuçla aldı.

Başakşehir ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini sahasındaki maçlarda elde etti. Turuncu-lacivertli takım, rakibini 2017-18 sezonunda 5-1, 2014-15 ve 2016-17 sezonlarında da 4-0 yendi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
