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Galatasaray ile Alanyaspor Süper Lig'de Karşı Karşıya

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Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 16. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 9, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Geride kalan 15 maçta sarı-kırmızılı takımın 35 golüne, Alanya ekibi 17 golle karşılık verdi.

Alanya'daki maçlar

İki takım arasında Alanya'da oynanan maçlarda da Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Corendon Alanyaspor'a konuk olduğu 7 maçın 4'ünü kazandı. Alanya'daki maçlardan bir kez ev sahibi takım üstün ayrılırken, 2 müsabaka ise berabere bitti.

Söz konusu müsabakalarda Galatasaray 14, Alanyaspor 11 kez ağları havalandırdı.

En farklı galibiyetler

Galatasaray, Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti.

Alanyaspor'un ise rekabetteki en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla oldu.

Kaynak: AA / Spor

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