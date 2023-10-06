Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: 'Kazanmak için gidiyoruz'

- Metin Öztürk : "Kazanmak için gidiyoruz"

İSTANBUL - Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda oynayacakları Antalyaspor maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kazanmak için gidiyoruz. Umarım her şey istediğimiz gibi olur. Hiç hakem konuşmadığımız, iyi futbol konuştuğumuz, Galatasaray'ın kazandığı, şampiyonluk yoluna devam ettiği bir maç olur. Antalya çok iyi bir takım. Nur Şahin hocayla çok iyi şeyler yapıyorlar. Umarım biz daha iyi oynar ve kazanırız" dedi.

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacakları maçı için bu şehre giderken İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımda keyiflerin yerinde olduğunu söyleyen Öztürk, "Her maç zor. Herkesin kolay diye değerlediği İstanbulspor maçı kolay geçmedi. Çok kötü bir sahada oynadık. Zaten federasyon da bizim maçtan sonra çim bakımını üstlenen firmayı değiştirdi. Galatasaray orada puan kaybetseydi, çimciyi değiştirebiliyordunuz ama o puanları yerine koyamıyordunuz. Ne oldu, Manchester maçına takıma dinlenmeden çıktı. Okan hocamız ve ekip müthiş bir hazırlıkla çok rahat rakibi geçtiler. Daha o yorgunluğu atmadan Antalya maçına gidiyoruz. Antalya çok diri ve iyi bir takım. Ondan sonra da milli takım arası var. Arkasından ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Beşiktaş ile zor bir maçta sahamızda karşılaşacağız. Her maç zor. Kazanmak için gidiyoruz. Umarım her şey istediğimiz gibi olur. Hiç hakem konuşmadığımız, iyi futbol konuştuğumuz, Galatasaray'ın kazandığı, şampiyonluk yoluna devam ettiği güzel bir maç olur. 19 rakibimiz de belli hedeflere ulaşmak için oynuyorlar. Antalya çok iyi bir takım. Nur Şahin hocayla çok iyi şeyler yapıyorlar. Umarım biz daha iyi oynar ve kazanırız. Moraller yerinde. Ciddi bir sakatlık yok. Yorgunluk var ama tatlı bir yorgunluk. Ondan sonra milli takım arasına gireceğiz" diye konuştu.

"Ekip çalışması var"

Kulüpte ekip çalışması olduğunu vurgulayan Metin Öztürk, "Okan hocamız geçen sene müthiş işler yaptı. Bu sene de devam ediyor. Sayın Erden Timur'u unutmamak lazım. O da işini gücünü bıraktı, takımla beraber. Başkanımız aynı şekilde, kulübün finansalları hem tesisleşmesi konusunda önemli işler yapıyor. Ekip çalışması var. Okan hoca, Erden Timur, başkanımız, biz yönetim kurulu, taraftarımız el birliğiyle her şeyi yapıyoruz. Biz bu sene de mutlu sona, Galatasaray'ın rakiplerinden bir adım daha yakın olduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Her takımı yenmek için çıkıyoruz"

UEFA Şampiyonlar Ligi hakkında da konuşan Öztürk, "Kuralar çekildiğinde de Dursun başkan, benim ve Niyazi Yelkencioğlu'nun tebessüm eden pozumuzu yakalamışlar. Sosyal medyada o dönüyor. Başkanımız da söyledi. İstediğimiz kurayı çektik. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne kalıyorsanız, şampiyonlarla oynayacaksınız. Dolayısıyla burada takım seçmeden oynuyorsunuz. Biz başında da şansımızın yüksek olduğunu söylüyorduk. Hatta Erden Timur'un maç öncesi uçakta dağıttı broşür vardı, 'Manchester taraftarı düşünsün' diyordu. Maçtan önce, bu öz güvenimizi, bu kazanma arzumuzu koymuştuk. Biz Galatasarayız, her maça her takımı yenmek için çıkıyoruz. Bazen top çizgiyi geçiyor, bazen geçmiyor. Sonunda çalışan, planlı ilerleyen her zaman mutlu sona daha yakın. Her alanda mutlu sona daha yakın olduğumuzu düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.