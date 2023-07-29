Galatasaray'ın yeni transferleri taraftarların önünde sözleşme imzalayacak. Rams Park'ta yapılacak tören öncesi Galatasaray Icardi, Zaha, Zaniolo imza töreni ne zaman merak edildi.

Galatasaray Futbol Takımı, Rams Park'ta gerçekleştirilecek imza töreni ve antrenmanda taraftarlarıyla bir araya gelecek. Peki, Galatasaray Icardi, Zaha, Zaniolo imza töreni ne zaman?

GALATASARAY İMZA TÖRENİ NE ZAMAN?

Galatasaray'ın yeni transferleri taraftarların önünde sözleşme imzalayacak. Rams Park'ta 30 Temmuz Pazar günü imza gecesi ve taraftarlara açık antrenman gerçekleştirilecek.