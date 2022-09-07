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Galatasaray, Icardi'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu

Spor Haberleri

Galatasaray, Icardi'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu

Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin geçici transferi için oyuncu ve kulübü Paris Saint-Germain ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin geçici transferi için oyuncu ve kulübü Paris Saint-Germain ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mauro Icardi'nin geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Paris Saint Germain Mauro Icardi Galatasaray Spor Haberler

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