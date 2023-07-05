Galatasaray-Hull City maçının saatinde değişiklik

Galatasaray'ın, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün İngiltere Championship Lig ekiplerinden Hull City ile oynayacağı karşılaşmanın saati değişti.

Galatasaray'ın, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün İngiltere Championship Lig ekiplerinden Hull City ile oynayacağı karşılaşmanın saati değişti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, daha önce 19.45'te başlayacağı duyurulan karşılaşma saat 20.30'a alındı.

Kocaeli Stadı'nda oynanacak mücadele TV8'den naklen yayımlanacak.