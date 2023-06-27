Galatasaray, Hull City ile 5 Temmuz'da hazırlık maçı yapacak

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 Temmuz Çarşamba günü İngiltere Championship Lig ekiplerinden Hull City ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.45'te başlayacak.

Bu arada fiyatları 100 ile bin 500 lira arasında değişen maç biletlerinin satışına başlandı.