Galatasaray, Hull City ile 5 Temmuz'da hazırlık maçı yapacak
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 Temmuz Çarşamba günü İngiltere Championship Lig ekiplerinden Hull City ile karşılaşacak.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 Temmuz Çarşamba günü İngiltere Championship Lig ekiplerinden Hull City ile karşılaşacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.45'te başlayacak.
Bu arada fiyatları 100 ile bin 500 lira arasında değişen maç biletlerinin satışına başlandı.
Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor