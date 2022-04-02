Galatasaray Hepsiburada: 2-1
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grubu'nda Konak Belediyespor sahasında Galatasaray Hepsiburada'yı 2-1 mağlup etti.
Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grubu'nda Konak Belediyespor sahasında Galatasaray Hepsiburada'yı 2-1 mağlup etti. İzmir Atatürk Stadı 1 Nolu Yan Saha'da oynanan maçtan 3 puanla ayrılan Konak Bld, bu sonuçla puanını 36'ya çıkarırken, Galatasaray 25 puanda kaldı.
Demirören Haber Ajansı / Spor