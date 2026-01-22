Haberler

Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

Güncelleme:
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü hafta maçında Polonya takımı Bogdanka'ya 3-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, organizasyondaki bir sonraki maçında Halkbank ile karşılaşacak.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)

Galatasaray HDI Sigorta : Can Koç, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Wright, Maar, Alonso (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül)

Bogdanka: Young, McCarthy, Henno, Leon, Grozdanov, Komenda (Hoss, Gyimah, Sasak)

Setler: 26-24, 17-25, 19-25, 18-25

Süre: 110 dakika (33, 24, 26, 27)

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü hafta maçında konuk ettiği Polonya takımı Bogdanka'ya 3-1 yenildi.

Sarı-kırmızılı takım, organizasyondaki dördüncü maçında 29 Ocak'ta bir diğer Türk ekibi Halkbank ile sahasında karşılaşacak.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor
