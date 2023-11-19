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Galatasaray HDI Sigorta, TÜRŞAD'ı 3-0 Yendi

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, TÜRŞAD'ı 3-0 yendi. Maç, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynandı ve 77 dakika sürdü.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu

Galatasaray HDI Sigorta : Kujundzic, Oğuzhan Karasu, Hadrava, Onur Günaydı, Çağatay Durmaz, Zimmermann (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet)

TÜRŞAD: Muhammet Kaya, Enaboifo, Kaan Bülbül, Graciano, Shekerdzhiev, İbrahim Emet (Alperay Demirciler, Lecat, Selim Demir, Çağlar Aksoy, Burhan Zorluer)

Setler: 25-12, 25-22, 25-19

Süre: 77 dakika (20, 30, 27)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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