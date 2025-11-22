Galatasaray HDI Sigorta, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 Geçti
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta, evinde ağırladığı Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Maçta setler 25-23, 25-19 ve 25-16 şeklinde sonuçlandı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Ramazan Çevik, İbrahim Acar
Galatasaray HDI Sigorta : Jaeschke, Doğukan Ulu, Patry, Maar, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Wright, Can Koç)
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Baturalp Burak Güngör, Yusuf Bakır, Butko, Ahmetcan Büyükgöz, Ali Eren Öztürk, Metin Toy (Oktay Tetik, Muhammed Aray, Vefa Yılmaz, Oğuzhan Tarakçı, Selman Ateş)
Setler: 25-23, 25-19, 25-16
Süre: 79 Dakika (28, 26, 25)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin beşinci hafta müsabakasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk ettiği Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor