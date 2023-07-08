Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'na yeni transferler

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Fatma Beyaz ve Duygu Düzceler'i kadrosuna kattı. Takım, orta oyuncu Fatma Beyaz ile 1 yıllık, Duygu Düzceler ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.