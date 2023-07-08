Üye Girişi
Haberler
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'na yeni transferler

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'na yeni transferler

Spor Haberleri

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Fatma Beyaz ve Duygu Düzceler'i kadrosuna kattı. Takım, orta oyuncu Fatma Beyaz ile 1 yıllık, Duygu Düzceler ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Fatma Beyaz ve Duygu Düzceler'i kadrosuna kattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Fatma Beyaz Galatasaray voleybol Sigorta Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title