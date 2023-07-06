Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, kadrosuna Yağmur Karaoğlu ve Heather Gneiting'i kattı
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Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, pasör çaprazı Yağmur Karaoğlu ve ABD'li orta oyuncu Heather Gneiting'i kadrosuna dahil etti. Yağmur Karaoğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanırken, Heather Gneiting ise 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, pasör çaprazı Yağmur Karaoğlu ve ABD'li orta oyuncu Heather Gneiting'i kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kariyerine İlbank'ta başlayan ve sırasıyla PTT, Reale Mutua Fenera Chieri ile Fatum Nyiregyhaza takımlarında forma giyen 22 yaşındaki Yağmur ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Kariyerine 2018'de ülkesinin Brigham Young Üniversitesi takımında başlayan 23 yaşındaki Gneiting ise 1 yıllık sözleşmeye imza attı.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor