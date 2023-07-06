Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, kadrosuna Yağmur Karaoğlu ve Heather Gneiting'i kattı

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, pasör çaprazı Yağmur Karaoğlu ve ABD'li orta oyuncu Heather Gneiting'i kadrosuna dahil etti. Yağmur Karaoğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanırken, Heather Gneiting ise 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, pasör çaprazı Yağmur Karaoğlu ve ABD'li orta oyuncu Heather Gneiting'i kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kariyerine İlbank'ta başlayan ve sırasıyla PTT, Reale Mutua Fenera Chieri ile Fatum Nyiregyhaza takımlarında forma giyen 22 yaşındaki Yağmur ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerine 2018'de ülkesinin Brigham Young Üniversitesi takımında başlayan 23 yaşındaki Gneiting ise 1 yıllık sözleşmeye imza attı.