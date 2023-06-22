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Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Japon pasör Kanami Tashiro'yu kadrosuna kattı

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Japon pasör Kanami Tashiro'yu kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Japon pasör Kanami Tashiro'yu 1+1 yıllık sözleşmeyle transfer etti. Tashiro, kariyerinde Japonya Ligi'nde 3 kez şampiyonluk yaşadı ve Asya Kulüpler Şampiyonası'nda 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Japon pasör Kanami Tashiro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1991 doğumlu ve 1.73 boyundaki voleybolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

İki sezondur Fransa Ligi takımlarından Neptunes de Nantes Volley-Ball forması giyen Kanami Tashiro, kariyerinde Furukawa Gakuen High School, Toray Arrows, CSM Bükreş ve Denso Airybees ekiplerinde forma giydi.

Japonya Ligi'nde 3 kez şampiyonluk yaşayan tecrübeli oyuncu, Asya Kulüpler Şampiyonası'nda da takımlarıyla 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor

Galatasaray voleybol Sigorta Japon Spor Haberler

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