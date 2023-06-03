Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı Gamze Kılıç'la Yollarını Ayırdı

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, 29 yaşındaki pasör Gamze Kılıç'la yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'Takımımızda uzun yıllar forma giyen Gamze Kılıç'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.' ifadeleri kullanıldı.