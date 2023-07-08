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Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Duygu Düzceler'i kadrosuna kattı

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, Duygu Düzceler'i kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, 33 yaşındaki pasör Duygu Düzceler'i kadrosuna kattığını duyurdu. 1+1 yıllık sözleşme imzalanan oyuncu, daha önce birçok Türk takımında forma giymişti.

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, 33 yaşındaki pasör Duygu Düzceler'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 1,78 metre boyundaki oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Voleybol kariyerine Florida Devlet Üniversitesi'nde başlayan Duygu Düzceler, sırasıyla Bursa Büyükşehir Belediyespor, Çanakkale Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Çukurova Belediyesi Adana Demirspor takımlarında forma giydi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

Büyükşehir Belediyespor Galatasaray voleybol Sigorta Spor Haberler

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