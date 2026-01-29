Haberler

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Hacı Şahin'i kadrosuna kattı

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, sezon başında Ziraat Bankkart'ta yer alan 26 yaşındaki orta oyuncu Hacı Şahin'i kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 26 yaşındaki orta oyuncu Hacı Şahin'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sezona Ziraat Bankkart takımında başlayan Hacı Şahin'in sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray'da yer alacağı belirtildi.

Profesyonel kariyerine Ziraat Bankkart ile başlayan Hacı Şahin, sırasıyla RAMS Global Cizre Belediyespor, Tokat Belediye Plevnespor ve Alanya Belediyespor'da forma giydi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
500

