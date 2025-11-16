Galatasaray HDI Sigorta, Gaziantep Gençlikspor'u 3-2 Yenerek İkinci Galibiyetini Aldı
Galatasaray HDI Sigorta, SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftasında Gaziantep Gençlikspor'u 3-2 yenerek sezonun ikinci galibiyetini elde etti. Maç sonucunda setler 22-25, 25-20, 25-19, 23-25, 15-12 şeklinde kaydedildi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çildir, Uğur Ateş
Galatasaray HDI Sigorta : Gökçen Yüksel, Doğukan Ulu, Patry, Maar, Alonso, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Wright, Ahmet Tümer, Caner Ergül, Can Koç)
Gaziantep Gençlikspor: Lescov, Hetman, Muhammet Ertuğrul, Bohme, Hamdi Erkan, Yusuf Emre Güler (Deniz Ivgen, Ulaş Onur Topbaşlı, Yusuf Eken, Alper Omurca)
Setler: 22-25, 25-20, 25-19, 23-25, 15-12
Süre: 134 dakika (30, 28, 29, 29, 18)
Sarı-kırmızılı takım, sezonda 2. galibiyetini alırken Gaziantep Gençlikspor, 2. kez mağlup oldu.
Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor