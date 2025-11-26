Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı Derbide 3-2 Yenerek Öne Geçti
SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında oynanan derbide Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı zorlu bir mücadele sonunda 3-2 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Onur Coşkun
Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Ngapeth, Barthelemy, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Mert Matic (Burutay Subaşı,Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz, Galvez, Kaan Gürbüz, Franca)
Galatasaray HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Jaeschke, Doğukan Ulu, Patry, Maar (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Gökçen Yüksel, Onur Günaydı)
Setler: 25-22, 22-25, 21-25, 25-17, 16-18
Süre: 147 Dakika (29, 33, 30, 29, 26)
Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor