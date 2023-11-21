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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı Yunanistan'a gidiyor

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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final ilk maçında Yunanistan'ın AOP Kifisias ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final ilk maçında yarın deplasmanda Yunanistan'ın AOP Kifisias ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Başkent Atina'daki Zirineio Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmanın rövanşı, 30 Kasım Perşembe günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Spor

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