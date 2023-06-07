Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı Selçuk Keskin'le Yollarını Ayırdı

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 41 yaşındaki pasör Selçuk Keskin'le yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'Galatasaray formasını uzun yıllar başarıyla terleten kaptan Selçuk Keskin'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.' denildi.