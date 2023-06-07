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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı Selçuk Keskin'le Yollarını Ayırdı

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı Selçuk Keskin'le Yollarını Ayırdı

Spor Haberleri

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 41 yaşındaki pasör Selçuk Keskin'le yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'Galatasaray formasını uzun yıllar başarıyla terleten kaptan Selçuk Keskin'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.' denildi.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 41 yaşındaki pasör Selçuk Keskin'le yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray formasını uzun yıllar başarıyla terleten kaptan Selçuk Keskin'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Tecrübeli oyuncu, kariyerinde Galatasaray'ın yanı sıra Arkas Spor, Çankaya Üniversitesi, Ziraat Bankası, Polis Akademisi, Halkbank, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe formalarını da giydi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

Galatasaray voleybol Sigorta Selçuk Spor Haberler

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