Üye Girişi
Haberi Paylaş
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda Umut Çakır ile yeni sözleşme imzalandı

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda Umut Çakır ile yeni sözleşme imzalandı

Spor Haberleri

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Umut Çakır ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, 45 yaşındaki başantrenörün sözleşmesinin 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi. Sarı-kırmızılı takım, 15 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşadığı 2022-2023'te normal sezon sonunda 6. sırada yer aldı. Galatasaray, play-off etabında ise Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 2-1 üstünlük kurarak Umut Çakır'ın başantrenör olarak görev yaptığı ilk sezonu 5. basamakta bitirdi.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Umut Çakır ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 45 yaşındaki başantrenörün sözleşmesinin 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, 15 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşadığı 2022-2023'te normal sezon sonunda 6. sırada yer aldı. Galatasaray, play-off etabında ise Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 2-1 üstünlük kurarak Umut Çakır'ın başantrenör olarak görev yaptığı ilk sezonu 5. basamakta bitirdi.

Kaynak: AA / Spor

Galatasaray voleybol Sigorta Umut Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title