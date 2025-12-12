Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Umut Çakır ile yollar ayrıldı
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, başantrenör Umut Çakır ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, Çakır'a verdiği hizmetler için teşekkür etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 2022-2023 sezonundan itibaren Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü olarak görev yapan Umut Çakır'a bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.